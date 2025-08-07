মেজর সাদিকের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার দেখাল পুলিশ, ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে

কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে এবার মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। রাজধানীর ভাটারা থানায় দায়ের হওয়া সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) তাঁকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
গোয়েন্দা-গুলশান বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, ‘ভাটারা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় সুমাইয়া জাফরিনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাকে দুপুরে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ড চাওয়া হবে।’
এর আগে, বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে ডিবির একটি দল সুমাইয়াকে হেফাজতে নেয় এবং মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়।
পুলিশের ভাষ্য, সুমাইয়া জাফরিন এই গোপন বৈঠক ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ১৩ জুলাই রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন একটি কনভেনশন সেন্টারে গোপন বৈঠক চলাকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের ২৬ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। ঘটনাস্থল থেকেই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সামগ্রী, লিফলেট ও ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হয়।
ঘটনার পরদিন ভাটারা থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ, যার তদন্ত করছে গোয়েন্দা বিভাগ।