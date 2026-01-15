বিপিএল ম্যাচ না হওয়ায় পল্লবীতে দর্শকদের সড়ক অবরোধ

শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) খেলা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় টিকিটধারী দর্শকেরা রাজধানীর পল্লবীতে সড়ক অবরোধ করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে স্টেডিয়ামের ২ নম্বর ও ৫ নম্বর গেটের সামনে দর্শকেরা অবস্থান নিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেন। এতে ওই এলাকায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। সড়কের দুই পাশে যানজট সৃষ্টি হয় এবং ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ পথচারী ও যাত্রীরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নির্ধারিত সময়েও খেলা শুরু না হওয়া এবং এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ দর্শকেরা প্রথমে স্টেডিয়ামের গেটের সামনে জড়ো হন। পরে তাঁরা রাস্তায় নেমে আসেন এবং যান চলাচল বন্ধ করে দেন।
উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার ক্রিকেটারদের নিয়ে অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন বিসিবির পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। এর কিছুদিন আগে বিশ্বকাপ ইস্যুতে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ আখ্যা দেন তিনি। এসব মন্তব্যর পরিপ্রেক্ষিতে বিসিবি পরিচালকের পদ থেকে নাজমুল সরে না দাঁড়ালে গতকাল খেলা বন্ধের হুঁশিয়ারি দেয় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। সেই অনুযায়ী আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বিপিএলে দিনের প্রথম ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি। দ্বিতীয় ম্যাচ হবে কি না, তা নিয়েও রয়েছে সংশয়।
এদিকে নাজমুল ইসলামকে অর্থ কমিটির প্রধানসহ সব কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছে বিসিবি। আজ এক জরুরি সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নাজমুলের পরিবর্তে অর্থ কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।