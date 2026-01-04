হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বসুন্ধরায় আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বসুন্ধরায় আইনজীবী নাঈম কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পাবনা জজ আদালতের শিক্ষানবিশ আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ঢাকার আইনজীবীরা। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে পুরান ঢাকার ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। সচেতন আইনজীবী সমাজের ব্যানারে এ মানববন্ধনে উপস্থিত আইনজীবীরা নাঈম কিবরিয়ার হত্যার তীব্র নিন্দা ও দ্রুত বিচারের দাবি জানান।

উপস্থিত আইনজীবীরা অবিলম্বে আইনজীবী কিবরিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হলে আইনজীবীরা ধারাবাহিক আন্দোলনের ঘোষণা দেবেন বলেও মানববন্ধনে জানানো হয়।

মানববন্ধনে অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, নাঈম কিবরিয়ার হত্যার কয়েক দিন পেরিয়েছে, এখনো কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অবিলম্বে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হোক।

রাজধানীর বসুন্ধরায় আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা

উপস্থিত আইনজীবীরা আরও জানান, আইনজীবী হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত শেষে দৃশ্যমান বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। আইনজীবীরা বাংলাদেশের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করারও দাবি জানান।

উল্লেখ্য, নিহত নাঈম কিবরিয়া (৩৫) পাবনা জজ আদালতের আইনজীবী ছিলেন।

গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রাইভেট কার চালানোর সময় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর অজ্ঞাতপরিচয় যুবকেরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে বেদম পিটুনি দেয়। খালাতো ভাই রফিকুল ইসলাম তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কিবরিয়াকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পর্কিত

মাদুরোর মুক্তির দাবিতে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাওয়ের ডাক গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের

শরীয়তপুরে ব্যবসায়ীর শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ৩

উড়ালসড়কে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ১

শীতের সকালে গুলশানের মাদ্রাসায় নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ও সচিবালয় এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

বিএনপির প্রার্থী শরীফুল আলমের সম্পদের পরিমাণ ৩২ কোটি, মামলা রয়েছে ৭৩টি

পেঁপে ভাজি খাইয়ে অজ্ঞান করে বাসায় চুরি, রাজধানীতে গৃহকর্মীসহ গ্রেপ্তার ২

মোবাইল ব্যবসায়ীদের লাঠিপেটা করে সড়ক থেকে সরিয়ে দিল পুলিশ

সাকিবুল হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেট অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ‎
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা