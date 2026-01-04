বসুন্ধরায় আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পাবনা জজ আদালতের শিক্ষানবিশ আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ঢাকার আইনজীবীরা। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে পুরান ঢাকার ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। সচেতন আইনজীবী সমাজের ব্যানারে এ মানববন্ধনে উপস্থিত আইনজীবীরা নাঈম কিবরিয়ার হত্যার তীব্র নিন্দা ও দ্রুত বিচারের দাবি জানান।
উপস্থিত আইনজীবীরা অবিলম্বে আইনজীবী কিবরিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হলে আইনজীবীরা ধারাবাহিক আন্দোলনের ঘোষণা দেবেন বলেও মানববন্ধনে জানানো হয়।
মানববন্ধনে অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, নাঈম কিবরিয়ার হত্যার কয়েক দিন পেরিয়েছে, এখনো কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অবিলম্বে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হোক।
উপস্থিত আইনজীবীরা আরও জানান, আইনজীবী হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত শেষে দৃশ্যমান বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। আইনজীবীরা বাংলাদেশের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করারও দাবি জানান।
উল্লেখ্য, নিহত নাঈম কিবরিয়া (৩৫) পাবনা জজ আদালতের আইনজীবী ছিলেন।
গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রাইভেট কার চালানোর সময় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর অজ্ঞাতপরিচয় যুবকেরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে বেদম পিটুনি দেয়। খালাতো ভাই রফিকুল ইসলাম তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কিবরিয়াকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।