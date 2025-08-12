শ্রীপুরে যুবককে অপহরণ, ফোনে চাওয়া হচ্ছে মুক্তিপণ

গাজীপুরের শ্রীপুরে এটিএম বুথের সামনে থেকে জুবায়ের ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীপুর পৌরসভার বেড়াইদেরচালা গ্রামের আসপাড়া মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। অপহরণকারীরা তাঁর পরিবারের কাছে ফোন করে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ চাচ্ছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক।
অপহৃত জুবায়ের সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার নাটুয়ারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি শ্রীপুর উপজেলার স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের একটি কারখানার কর্মকর্তা।
অপহরণের ঘটনায় তাঁর মামা মো. আব্দুল আলিম শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
থানায় লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ১১ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আসপাড়া মোড়ে এটিএম বুথ থেকে ৩০ হাজার টাকা তুলে বাসায় ফিরছিলেন জুবায়ের। হঠাৎ করে একটি প্রাইভেট কার এসে থামে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন যুবক এসে জোর করে তাঁকে প্রাইভেট কারে তুলে নেন। ডাকচিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন ছুটে এলেও ততক্ষণে প্রাইভেট কারটি চলে যায়।
আজ বিকেলে আব্দুল আলিম জানান, এক যুগের বেশি সময় ধরে স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের একটি কারখানায় চাকরি করছেন জুবায়ের। গতকাল এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলে বাসায় ফেরার পথে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণকারীরা জুবায়েরকে দিয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বেতনের ৩০ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছেন অপহরণকারীরা। তাঁকে মারধর করা হচ্ছে। ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাচ্ছেন অপহরণকারীরা। তাঁর পাশে মদসহ অনেক নেশাজাতীয় দ্রব্য রেখেছেন।
আব্দুল আলিম আরও জানান, অপহরণের ঘটনার ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে। কারখানার ব্যবস্থাপক থানায় গেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা খুবই ভয়ে আছি। টাকা দিতে না পারলে ভাগিনাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে অপহরণকারীরা। ভাগিনাকে অনেক টর্চার করতেছে।’
শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে অপহরণকারীদের অবস্থান নিশ্চিত করা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারব বলে আশাবাদী।’