নিখোঁজের ২৭ ঘণ্টা পর সুতিয়া নদী থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরের শ্রীপুরে ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে নিখোঁজ হওয়া কলেজছাত্রীর মরদেহ ২৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের ত্রিমোহনী ব্রিজের ৫০০ মিটার দূরে সুতিয়া নদী থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউজ ইন্সপেক্টর এটিএম মাহমুদুল হাসান।
নিহত লামিয়া আক্তার (১৭) উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের মো. দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে। সে পার্শ্ববর্তী গফরগাঁও উপজেলার গিয়াসউদ্দিন কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউজ ইন্সপেক্টর এ টি এম মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘আজ সকাল ১০টায় দ্বিতীয় দিনের মতো নিখোঁজ ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। আশপাশের তিনটি নদীতে তল্লাশি চলছিল। দুপুর দেড়টার দিকে ত্রিমোহনী ব্রিজের ৫০০ মিটার দূরে সুতিয়া নদী থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের ত্রিমোহনী ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয় কলেজছাত্রী লামিয়া আক্তার। এরপর স্থানীয়রা অনেক চেষ্টার পরও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। পরে বেলা আড়াইটা থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা অভিযান শুরু করেন।