গজারিয়ায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আটকে গেল বাস, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ৪০ যাত্রী

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় রয়েল পরিবহন নামে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আটকে যায়। এতে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান বাসে থাকা প্রায় ৪০ জন যাত্রী। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা এলাকায় ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজার থেকে বনভোজন শেষে ৪০ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকায় ফিরছিল বাসটি। আনারপুরা এলাকায় পৌঁছালে কুমিল্লামুখী একটি কনটেইনার দ্রুতগতিতে ইউটার্ন নেয়। সংঘর্ষ এড়াতে বাসের চালক হঠাৎ সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় বাসটি সজোরে রাস্তার পাশের বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আটকে যায়। এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেলেও সামনে থাকা গভীর খাদের দিকে আর না পড়ায় বড়ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান যাত্রীরা।
বাসযাত্রী জাকির হোসেন বলেন, ‘আমরা প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলাম। বনভোজন শেষে কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে। কনটেইনারটি দ্রুতগতিতে ইউটার্ন নেওয়ায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। অল্পের জন্য বড়ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে আমরা বেঁচে গেছি।’
ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শওকত হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। এ সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। তবে কোনো যাত্রী হতাহত হননি। পরে রেকারের সাহায্যে বাসটি উদ্ধার করা হয় এবং যাত্রীদের মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে অন্য বাসে তুলে গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে।