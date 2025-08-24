ঢাকায় ২৫ স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন এলাকায় ২৫টি স্থায়ী পোস্টার বোর্ড চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন বোর্ড ১০টি ও সংস্কার করা বোর্ড ১৫টি। আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁও তালতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বোর্ড স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
ডিএনসিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন স্থাপন করা বোর্ডগুলোর আয়তন ৫ ফুট বাই ৮ ফুট। আর সংস্কারকৃত বোর্ডগুলোর আয়তন ১৬ থেকে ২৫ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া। প্রাথমিকভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ২৫টি বোর্ড চালু করা হলেও ধাপে ধাপে সব ওয়ার্ড, গুরুত্বপূর্ণ মোড়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে বোর্ড বসানো হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘শহরের সৌন্দর্য রক্ষা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার কথা বিবেচনা করে পোস্টার লাগানোর নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যেকোনো পোস্টার এসব বোর্ডে বিনা মূল্যে লাগানো যাবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যারা সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত স্থান ছাড়া যত্রতত্র পোস্টার লাগাবেন, তাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক রেট অনুযায়ী জরিমানা করা হবে।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।