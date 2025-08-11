গণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট

সাভারের আশুলিয়ার গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
আজ সোমবার গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের গকসু নির্বাচন কমিশনের অফিসে তফসিল ঘোষণা করা হয়। তফসিল ঘোষণা করেন সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার রফিকুল আলম।
নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ১৭ আগস্ট নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। খসড়া ভোটার তালিকায় আপত্তি থাকলে তা ২১ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। ২৫ আগস্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।
এরপর ২৬ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট বেলা ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ। মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাইপ্রক্রিয়া চলবে। ৮ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৯ সেপ্টেম্বর প্রার্থীর আপত্তি গ্রহণ ও শুনানি চলবে বেলা ৩টা পর্যন্ত।
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর। ১৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশিত হবে। তবে তফসিলে আচরণবিধি-প্রচারণার সময়সূচি নির্ধারিত করা হয়নি।
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার এবং প্রক্টরিয়াল বডির সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল আলম বলেন, পর্যায়ক্রমে বাকি বিষয়গুলোও সামনে আসবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে।
উল্লেখ্য, এর আগে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজন করেন।
সর্বশেষ ২০১৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর দুই বছর মেয়াদের মাঝে প্রায় ৮ মাস সংসদের কার্যক্রম বন্ধ রাখে গবি প্রশাসন এবং ১৯ মাস পর অভিষেক হয় নির্বাচিতদের।
পরে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওই কমিটি বাতিল ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ছাত্র সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এরপর আর কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।