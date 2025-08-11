হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের ৭ সদস্য গ্রেপ্তার, ৬ অটোরিকশা উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের সাত সদস্য ও উদ্ধারকৃত ছয় অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর ও ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ব্যাটারিচালিত ছয় অটোরিকশা, দুটি অটোরিকশার চেসিস ও মাইক্রোনেক্স ওয়্যারলেস সেট উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ঢাকার শ্যামপুর থানার দোলাইরপাড়ের রুবেল ওরফে আব্দুল্লাহ (৩২), নবাবগঞ্জ উপজেলার আগলাদরগা বাড়ি গ্রামের মো. জামাল হোসেন (৪০), কেরানীগঞ্জ উপজেলার রামেরকান্দা গ্রামের মো. সুমন (৩৮), দোহার উপজেলার আওরঙ্গবাদ গ্রামের ইমরান হোসেন ওরফে মোফাজ্জল (৪৫), মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দেউলভোগ গ্রামের মো. হৃদয় শেখ (২৫), একই উপজেলার ভাগ্যকুল মান্দ্রা গ্রামের পলাশ পাঠান (৩৫) ও কামারগাঁও গ্রামের মো. বিধান (৪৭)।

আজ সোমবার দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন পুলিশ সুপার শামসুল আলম সরকার। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী হুমায়ুন রশীদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ফিরোজ কবীর, ডিবির ওসি ইশতিয়াক আহমেদ রাসেল প্রমুখ।

পুলিশ সুপার শামসুল আলম সরকার জানান, ২ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রাম থেকে চালককে বিস্কুটের সঙ্গে চেতনানাশক দ্রব্যাদি খাইয়ে ইজিবাইক ছিনতাই করে নিয়ে যান চক্রের তিন সদস্য। খবর পেয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম ওই চক্রকে ধরতে মাঠে নামে। এরপর রোববার (১০ আগস্ট) সকালে ইজিবাইকচালক আলম শেখের দেওয়া তথ্যমতে, জেলার শ্রীনগর উপজেলার পাটাভোগ গ্রামের ফেরিঘাটের আন্ডারপাসের নিচে অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশ। এ সময় তারা রুবেল, জামাল ও ইমরানকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন।

পরে বিকেলে গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই চক্রের সদস্য হৃদয়, পলাশ ও বিধানকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি অটোরিকশা ও আরও দুটি অটোরিকশার চেসিস ও মাইক্রোনেক্স ওয়্যারলেস সেট উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ঢাকার কেরানীগঞ্জের রামেরকান্দা এলাকার একটি গ্যারেজে অভিযান চালিয়ে চারটি অটোরিকশা উদ্ধার করে। এ সময় গ্যারেজের মালিক মো. সুমনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সুপার বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় হত্যা ও আহত করে ইজিবাইক ছিনতাইয়ের মামলা রয়েছে। তাঁরা সাধারণত যাত্রীবেশে ইজিবাইকে চড়ে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন অজুহাতে ঘুরিয়ে সময়ক্ষেপণ করে অথবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে সুবিধামতো জায়গায় নিয়ে নিজেরা খাওয়াদাওয়া করেন এবং কৌশলে ইজিবাইকের চালককে বিষ মাখানো বিস্কুট, কোল্ড ড্রিংকস, পানি খাইয়ে অজ্ঞান করেন। চালক খেতে রাজি না হলে তাঁকে মারধর করেন, এমনকি হত্যা করে ইজিবাইক ছিনতাই করে নিয়ে যান। ছিনতাইয়ের পরপরই তাঁরা তাঁদের চক্রের অন্য সদস্যদের গ্যারেজে নিয়ে ইজিবাইকের চেসিস থেকে বডিটি আলাদা করে ফেলেন এবং বডির রং পরিবর্তন করে ফেলে, যাতে তা আর চেনা না যায়।

সম্পর্কিত

চুরি হওয়া সেই নবজাতক রায়পুরা থেকে উদ্ধার, নারী গ্রেপ্তার

পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু: এসআই জাহিদের যাবজ্জীবন বহাল

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু

রাজধানীর মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কারে মিলল ২ মরদেহ

মানিকগঞ্জে পৌরসভার ভাগাড় স্থানান্তরের দাবি শিক্ষার্থীদের

সাংবাদিক তুহিন হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি বিপিজেএফের

সাবেক ওসি প্রদীপের ফাঁসির তারিখ ঘোষণার দাবিতে এক সপ্তাহের আলটিমেটাম

পথচারীকে রক্ষা করতে গিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

৬০১ কোটি টাকার প্রকল্প ৪ বছরেই বেহাল

আরও দুটি ভিডিও নতুন নতুন প্রশ্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা