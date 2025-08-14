১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা

১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে নাশকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল থেকেই ৩২ নম্বর এলাকার প্রবেশপথগুলোতে ব্যারিকেড বসিয়ে যানবাহন ও পথচারীর চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য।
ধানমন্ডি জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কেউ যাতে কোনো ধরনের নাশকতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা করতে না পারে, সে জন্যই আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি। পর্যাপ্ত সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’