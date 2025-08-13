হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাতে জন্মদিন উদ্‌যাপন, সকালে নদীতে ঝাঁপ কলেজছাত্রীর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

শ্রীপুরে সুতিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কলেজছাত্রী নিখোঁজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে সুতিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে এক কলেজছাত্রীর নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের ত্রিমোহনী সেতুতে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে নদীতে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বিকেল ৫টা) নিখোঁজ ছাত্রীর কোনো খোঁজ মেলেনি।

শ্রীপুরে সুতিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কলেজছাত্রী নিখোঁজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিখোঁজ লামিয়া আক্তার (১৭) ওই উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের মো. দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে এবং পার্শ্ববর্তী গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার নিগুয়ারী ইউনিয়নের ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শী মো. হাবিবুল্লাহ বলেন, ‘সকালে সেতুর নিচে নৌকায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়েছে। এরপর আমার দুজন চিৎকার দিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়ি। সাঁতরে কাছাকাছি যাওয়ার আগেই সে তলিয়ে যায়।’

মো. হাবিবুল্লাহ আরও বলেন, ‘মেয়েটি তলিয়ে যাওয়ার আগে দুই হাত উঁচু করে; এর পরপরই তলিয়ে যায়। নদীর স্রোতের কারণে আমার পৌঁছাতে দেরি হয়; যে কারণে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারিনি।’

আরিফ হোসেন নামের আরেকজন বলেন, ‘আমি নদীর তীরে গরু দেখতে আসি। এ সময় সজোরে ব্রিজের নিচে পানির শব্দ পেয়ে তাকিয়ে দেখি বড় বড় ঢেউ খেলছে। এর পরপরই একজন ভেসে ওঠে। এরপর দ্রুত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাতে থাকি। কিন্তু কাছাকাছি যাওয়ার আগেই সে পানিতে তলিয়ে যায়। সর্বশেষ হাত ছড়িয়ে সাহায্যের আবেদন করলেও বাঁচাতে পারলাম না।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘কলেজে পড়া এক ছেলের সঙ্গে নিখোঁজ ছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বিষয়টি পারিবারিকভাবে মেনে নেয়নি। এ নিয়ে তাদের পারিবারিক সমস্যা চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ওই বিষয় নিয়ে মেয়েকে শাসন করার কারণে সে সেতু থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।’

শ্রীপুরে সুতিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কলেজছাত্রী নিখোঁজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিখোঁজ ছাত্রীর বাবা দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘গতকাল রাতে মেয়ের জন্মদিন ছিল। জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠান হয়েছে। কী কারণে মেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বলতে পারব না।’

এ বিষয়ে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউস ইন্সপেক্টর এ টি এম মাহমুদুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বেলা ১১টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যদের নিয়ে আড়াইটার দিকে উদ্ধার অভিযান শুরু করি। তবে নদীতে স্রোত থাকার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।’

সম্পর্কিত

মাদারীপুর আ.লীগের সহসভাপতি খোকন ব্যাপারী গ্রেপ্তার

শহীদ মিনারে ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানমকে শেষ শ্রদ্ধা

টাঙ্গাইলে মারধরের জেরে মুখোমুখি বণিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

রাজবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় ব্যবসায়ী নিহত

এডিসিকে ছুরিকাঘাতের পর কারওয়ান বাজারে ৩০ জন গ্রেপ্তার

ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

আখ চুরি ঠেকাতে পাতা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে কিশোরের মৃত্যু

‘তলব না করেই’ হামলা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষোভ ঝারলেন গোলাম মওলা রনি

‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আমাদের পুলিশ হত্যা মামলায় ফাঁসানো হতে পারে’

চাঁদা না দেওয়ায় মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে দোকান বন্ধের অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা