সন্দেহজনক আচরণ: তারেক রহমানের বাসার সামনে থেকে আটক ২

সন্দেহজনক আচরণের কারণে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাসভবন এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ ও চেয়ারম্যান সিকিউরিটি ফোর্স (সিএসএফ)।
আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে গুলশান থানাধীন ১৯৬ নম্বর বাসভবন এলাকা থেকে প্রথমে মো. রুহুল আমিন (৪৬) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়; পরে একই দিন বেলা সোয়া ১১টার দিকে ওই এলাকা থেকে মো. ওমর ফারুক নামের অপর এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।
আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গুলশানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বাসার আশপাশের এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বাসা ও আশপাশের বিভিন্ন দিক থেকে ছবি তুলছিলেন। তাঁর আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ ও সিএসএফ সদস্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করেন। তাঁর নাম রুহুল আমিন। বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলায়।
এর কিছুক্ষণ পর ওই বাসার আশপাশের এলাকা থেকে মো. ওমর ফারুক নামের অপর এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এ সময় সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁর দেহ তল্লাশি চালিয়ে দুই পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটক দুজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।