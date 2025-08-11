মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ২৪ জন

রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে এখন ২৪ জন জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে ২২ জনই শিশু। এখন পর্যন্ত ১৪ জনকে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
সর্বশেষ গতকাল রোববার একজন শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষার্থীকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।
আজ সোমবার (১১ আগস্ট) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সরকারি তথ্য বলছে, বার্ন ইনস্টিটিউটে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ১৮ জন। এ পর্যন্ত সেখানে মোট অস্ত্রোপচার হয়েছে ২২২টি। চিকিৎসাধীনদের মধ্যে এক শিশু আছে আইসিইউতে। বাকিদের মধ্যে ১৮ জনকে কেবিনে এবং ৫ জনকে পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। ৫ জনের অবস্থা এর চেয়ে আরেকটু কম খারাপ (সিভিয়ার) বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
গুরুতর অবস্থায় আইসিইউতে আছে মাইলস্টোনের ১২ বছরের শিক্ষার্থী আরিয়ান আফিফ। তার শরীরের ৩৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
এ ছাড়া সিভিয়ার রোগীদের মধ্যে আছে ৯ বছর বয়সী সায়েবা, ৪৫ বছর বয়সী মাহফুজা খাতুন, ১০ বছর বয়সী সায়েরা, ১৫ বছর বয়সী তাসনিয়া এবং ১২ বছর বয়সী নাভিদ নেওয়াজ। তাদের শরীরের ২২ থেকে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত পুড়ে গেছে।