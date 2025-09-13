শীতলক্ষ্যায় নিখোঁজের এক দিন পর মিলল দুই ছাত্রের লাশ

রাজধানীর ডেমরায় শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌকা ডুবে নিখোঁজ হওয়ার এক দিন পর দুই মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তারা হলো মো. সাফওয়ান সুরাইম (১৭) ও আব্দুর রউফ (১৬)।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোনের যৌথ অভিযানে আজ শনিবার বিকেলে রূপগঞ্জের তারাব শবনম মিলসংলগ্ন নদী থেকে দুই ছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়।
এর মধ্যে লাশ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডেমরা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মো. শহিদুল ইসলাম।
নৌকা ডুবে মারা যাওয়া সাফওয়ান রূপগঞ্জের তারাব এলাকার বাসিন্দা মাওলানা আব্দুল জলিলের ছেলে। আর আব্দুর রউফের বাড়ি ঢাকার মোহাম্মদপুরে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে ৮ বন্ধু মিলে রাজধানীর ডেমরা সেতুসংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌকায় করে ঘুরতে গিয়েছিল। তারা সবাই ঢাকার হাজারীবাগ দারুল উলুম মাদ্রাসার ছাত্র। ঘোরাঘুরির একপর্যায়ে বাল্কহেডের ধাক্কায় নৌকাটি ডুবে যায়। আরোহীদের মধ্যে ৬ জনকে ওই সময়েই ডেমরা খেয়াঘাটের মাঝি ও স্থানীয়রা উদ্ধার করতে পারলেও সাফওয়ান ও রউফকে উদ্ধার করা যায়নি। তারা আজ বিকেলের আগপর্যন্ত নিখোঁজ ছিল।
বিআইডব্লিউটিএর নারায়ণগঞ্জ শাখার সহকারী পরিচালক মো. কামরুল হাসান জানান, তাঁদের নেতৃত্বে ডুবুরি দল প্রায় ২০ ঘণ্টা উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে সাফওয়ান ও রউফের লাশ উদ্ধার করে।