বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত

রাজধানী ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে রেলওয়ের ঢাকা কন্ট্রোল অফিস সূত্রে জানা গেছে।
রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, সিরাজগঞ্জ থেকে আসার পথে ট্রেনটি ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশনে প্রবেশের আগে ডাউনলাইনে লাইনচ্যুত হয়। এর ফলে ঢাকায় ট্রেন ঢুকতে পারছে না। তবে আপলাইন চালু থাকায় কমলাপুর থেকে ট্রেন বের হতে পারছে। যেহেতু সিঙ্গেল লাইন চালু আছে, ফলে ট্রেন চলাচলে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।
এদিকে লাইনচ্যুত ট্রেনটি উদ্ধার করার জন্য কমলাপুর থেকে রিলিফ ট্রেন রওনা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিরাজগঞ্জ থেকে সকাল ৬টায় রওনা হয়।