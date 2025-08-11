হোম > সারা দেশ > ঢাকা

র‍্যাব বিলুপ্তি নিয়ে চিন্তা করছি না, এটি সরকার দেখবে: ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কারওয়ান বাজার পরিদর্শন শেষে বক্তব্য দিচ্ছেন র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

র‍্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করছি। র‍্যাব বিলুপ্ত হবে কি না এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি না। এটি সরকার দেখবে।’

সোমবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে নিষিদ্ধ পলিথিনের উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণন রোধকল্পে বাজার পরিদর্শন শেষে র‍্যাব বিলুপ্তি নিয়ে কী ভাবছেন সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

এ কে এম শহিদুর রহমান বলেন, আমরা এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছি কীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখব, কীভাবে অপরাধ দমন করব, কীভাবে সাধারণ মানুষকে একটু স্বস্তিতে চলাফেরা করার সুযোগ দেব যেন তারা ছিনতাইয়ের সম্মুখীন না হয়, চাঁদাবাজের সম্মুখীন না হয়, দস্যুতার সম্মুখীন না হয়, কোনো অপহরণ না ঘটে।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাব কাজ করছে জানিয়ে র‍্যাব ডিজি বলেন, ‘অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করছি। সুতরাং র‍্যাব বিলুপ্ত হবে কি হবে না, এ নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা কোনো চিন্তাভাবনা করছি না, এটা সরকার দেখবে।’

নির্বাচন নিয়ে অন্য এক প্রশ্নের জবাবে শহিদুর রহমান বলেন, ‘সামনের নির্বাচনের জন্য সরকার আমাদের যে দায়িত্ব দেবে বা নির্বাচন কমিশন আমাদের যে দায়িত্ব দেবে, সে দায়িত্ব পালন করতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ৫ আগস্টের পরে এ পর্যন্ত দেখেছেন র‍্যাব কীভাবে কাজ করেছে। আমরা দেশে যেকোনো বড় ধরনের ক্রাইম সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে যাই এবং কাজ করি। আমরা মিটফোর্ডের ব্যবসায়িকে হত্যায় বেশ কয়েকজন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছি। গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় আমরাই প্রথম আসামি গ্রেপ্তার করি। পরে পুলিশ এবং আমরা যৌথভাবে এ পর্যন্ত আটজন আসামি গ্রেপ্তার করেছি। এ ছাড়া আট টুকরা লাশ ফেলে রাখার ক্লুলেস একটা মার্ডার, সেটাও খুব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমরা ডিটেক্ট করি এবং তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করি।’

নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘দিনদিন পরিবেশ ভালো হবে এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য যে পরিবেশ দরকার, যে পরিস্থিতি দরকার, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যতটুকু নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার, আমরা ইনশাআল্লাহ সেটি করতে সক্ষম হব।’

কক্সবাজারে র‍্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে র‍্যাব প্রস্তুত এবং এইভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান র‍্যাব মহাপরিচালক।

৫ আগস্টে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে শহিদুর রহমান বলেন, ‘উদ্ধার অভিযান চলমান। এই অভিযান আরও জোরদারের চেষ্টা করব। নির্বাচনের পূর্বে লুণ্ঠিত অস্ত্রের যতটুকু বাকি আছে, সেটুকু উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করব।’

এর আগে বাজার পরিদর্শনের বিষয়ে এ কে এম শহিদুর রহমান বলেন, ট্রেডিশনাল ক্রাইম হয়তো কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু পরিবেশ যদি নষ্ট করি, পরিবেশের ওপর যে আক্রমণ সেটি মানবজাতি বা প্রাণীজগতকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই পরিবেশ যেন ঠিক থাকে সেজন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পলিথিনবিরোধী অভিযানে আমরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। এই নিষিদ্ধ পলিথিন যেন ব্যবহার না হয়, এটা যেন বন্ধ করা যায় সেজন্য আমরা একযোগে কাজ করব।

পলিথিন ফ্যাক্টরি খুঁজে বের করে বন্ধ করা, পরিবহনে বাধা দেওয়া ও ক্রেতা-বিক্রেতাদের সচেতন করা হবে বলে জানান র‍্যাব ডিজি।

সম্পর্কিত

গোপালগঞ্জে স্কুলে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টা, শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

শিবচরে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, আহত ২৫

বিকৃত লাশ দুটি ৩০ ঘণ্টা ধরে গাড়িতে, একজনের মুখ ছিল থেঁতলানো

সোনারগাঁয়ে অস্ত্রসহ ৬ ডাকাত গ্রেপ্তার

আদালতে নেওয়ার সময় পালালেন আসামি, ২ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

মেঘনা সেতুর রেলিং–জয়েন্ট অ্যাঙ্গেল চুরি, ২ জন কারাগারে

অর্থ আত্মসাৎ: বিএনপি নেত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা অনুমোদন

বিচারপতি খায়রুলের জামিন শুনানি পেছানোর অনুরোধের পর আইনজীবীদের হাতাহাতি

সংঘর্ষের পর জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর অভিযান, গ্রেপ্তার ৫

টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনি, যুবক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা