হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

‎ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।

‎আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

‎মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না। আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চাই না। ভবনটির কাঠামো দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয়নি।’

মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে, তবে পুরো শঙ্কা কাটেনি। কেমিক্যাল থেকে আবারও আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। রাতেও আমাদের ইউনিট সেখানে অবস্থান করবে।’

সম্পর্কিত

রাসায়নিকে অসহায় ফায়ার সার্ভিস

মিরপুরে আগুন: কাজে গিয়ে পুড়ে লাশ ১৬ জন

মিরপুরে মধ্যরাতেও উড়ছে ধোঁয়া, উৎসুক জনতার ভিড়

ঢামেকে ডিএনএ পরীক্ষার পর ১৬ মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে

নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন

‎মিরপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে এক লাখ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা জামায়াতের

ভবনের সামনে আগুন দেখে পেছনের কাচের জানালা ভেঙে বের হন নাজমুল

মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

মিরপুরে কারখানার নিচতলা ছিল টক্সিক গ্যাস ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ওপরে ছাদের দরজা বন্ধ

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা