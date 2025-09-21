হোম > সারা দেশ > ঢাকা

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: তিন আসামিই গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গ্রেপ্তার রাজীব মাতুব্বর, ইউসুব মিয়া, রবিউল (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে নারীকে গাড়ির সঙ্গে টেনে নিয়ে ব্যাগ ছিনতাই ও গুরুতর আহত করার ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) বিশেষায়িত ইউনিট অর্গানাইজড ক্রাইম (দক্ষিণ)। সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর মিরপুর ত্রিশগণ গির্জা এলাকা থেকে রাজীব মাতুব্বর (৩৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২৮ আগস্ট গাজীপুরের চন্দ্রা মোড় থেকে ইউসুব মিয়া ওরফে ইউসুফ (৩২) ও রবিউলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুজনই আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন।

এর আগে ২৬ এপ্রিল ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটের দিকে ছিনতাইয়ের এ ঘটনাটি ঘটে। সেই ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়ে।

সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায়, রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীর গ্রিনল্যান্ড টাওয়ারের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এক নারী। তাঁর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ও এক পাশে একটি ট্রলি ছিল। হঠাৎ সাদা রঙের একটি প্রাইভেট কার সেখানে আসে। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে একজন ওই নারীর হাতের ব্যাগটি ধরে টান দেন। ব্যাগ ধরে থাকায় ওই টানে তিনি মাটিতে পড়ে যান। ওই অবস্থায় তাঁকে টেনেহিঁচড়ে কয়েক গজ দূরে নিয়ে যায়। একপর্যায়ে তিনি ব্যাগটি ছেড়ে দেন। গাড়িটি চলে যায়। এতে ওই নারী গুরুতর জখম হন।

এ ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা করে। তদন্ত করে পিবিআইয়ের বিশেষায়িত ইউনিট অর্গানাইজড ক্রাইম (দক্ষিণ)।

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: সেই চক্রকে গাড়িসহ ধরল পিবিআই

তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সুহৃদ দে বলেন, প্রথমে তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্লেষণ করে রবিউল নামের এক ছিনতাইকারীকে শনাক্ত করে পুলিশ। এরপর গ্রেপ্তার রবিউলের জিজ্ঞাসাবাদে রাজীব ও ইউসুবের নাম বেরিয়ে আসে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে ছিনতাই করতেন। ঘটনার দিন রাত ১২টার পর রবিউলের গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বের হন তাঁরা। ভোরে সিদ্ধেশ্বরীতে এসে রাজীব গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তখন ওই নারীকে টার্গেট করে গাড়ি ধীরে চালান তাঁরা। ইউসুব জানালা দিয়ে ব্যাগ টান দেন।

‘মরতে পারতাম, আল্লাহ বাঁচিয়েছেন’—ছিনতাইয়ের শিকার শিক্ষিকার কণ্ঠে গা শিউরানো গল্প

পিবিআই জানিয়েছে, মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। একই সঙ্গে ঢাকায় ভোরে সংঘটিত অন্যান্য ছিনতাইয়ের তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সিদ্ধেশ্বরীতে ছিনতাইয়ের শিকার সেই নারীকে খুঁজছে পুলিশ
