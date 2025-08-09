হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শিবচরে এনসিপির সমন্বয় কমিটি থেকে চার নেতার পদত্যাগ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির চার নেতার পদত্যাগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমন্বয় কমিটি থেকে চার নেতা পদত্যাগ করেছেন। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা একসঙ্গে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগকারী নেতারা হলেন, শিবচর উপজেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী শাকিল খান এবং সদস্য মো. রিয়াজ রহমান, মহিউদ্দিন ও কাজী রফিক।

সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগকারী নেতারা বলেন, ‘দুঃখজনকভাবে লক্ষ করছি যে শিবচর থানায় দল পরিচালনার দায়িত্ব কিছু অযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, যারা আদর্শিক, নৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। এর ফলে দলের প্রকৃত, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী কর্মীরা যথাযথ মর্যাদা ও মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে শিবচরের ইতিবাচক পরিবর্তন বা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটে, দীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণ ও গভীর চিন্তাভাবনার পর আমরা সজ্ঞানে ও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় জাতীয় নাগরিক পাটি থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বর্তমানে আমরা বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নই।’

