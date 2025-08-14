হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ফেসবুকে লাইভের সময় ধানমন্ডি ৩২ থেকে আওয়ামী লীগের ২ জন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে আটক ব্যক্তিকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে ৩২ নম্বরের প্রবেশপথে সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁদের আটক করা হয়।

পুলিশ বলছে, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করছিলেন। তল্লাশির পর তাঁদের আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তা বিধি অমান্য এবং সম্ভাব্য নাশকতার আশঙ্কায় তাঁদের আটক করা হয়েছে।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সদস্যদের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২-এ মোতায়েন করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিশ্চিত করেছে, কোনো নিষিদ্ধ সংগঠন বা অনধিকার প্রবেশকারী সমবেত হতে পারবে না। পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা এলাকায় পাহারায় রয়েছেন।

সরেজমিন দেখা যায়, বিকেল থেকেই ধানমন্ডি ৩২-এর প্রবেশপথে ব্যারিকেড বসিয়ে যানবাহন ও পথচারীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তল্লাশি ছাড়া কাউকেই ওই সড়কে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে রাতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

ধানমন্ডি জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার জিসানুল হক বলেন, ‘কেউ যাতে কোনো ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা বা নাশকতা করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি। পর্যাপ্তসংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’

এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ১৩ আগস্ট ফেসবুকে আহ্বান জানিয়ে নেতা-কর্মীদের ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল দিতে বলেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ১ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত দলটির কিছু নেতা-কর্মী দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। ১৫ আগস্টের দিন এসব সমবেত কার্যক্রম রোধ করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

পুলিশ স্পষ্ট করেছে, কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা-কর্মী ধানমন্ডি ৩২-এ প্রবেশ করলে তাঁকে আইনের আওতায় আনা হবে। আজ সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কেউ উপস্থিত হয়নি। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশের এপিসি কার ও রায়ট কার মোতায়েন করা হয়েছে।

কয়েক দিন আগে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে যারা অরাজকতা সৃষ্টি করবে, বিশেষ করে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নাশকতামূলক কার্যক্রম ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।’

১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা
