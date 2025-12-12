হাদির ওপর হামলা: তীব্র নিন্দা ও বিচার দাবি রাজনৈতিক দলগুলোর

জুলাই আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবি জানিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো।
হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে ‘গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত’ বলে আখ্যায়িত করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে তিনি বলেন, ‘আজকে শরিফ ওসমান হাদির ওপর যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, এ দুর্ঘটনা আরও ঘটেছে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে আমাদের এক এমপি প্রার্থীর ওপর যা হয়েছে, এটা ষড়যন্ত্র। এটার বিরুদ্ধে যদি আমাদের অবস্থান নিতে হয়, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি অবস্থান নিতে হয়, যেকোনো মূল্যে আমাদেরকে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেকোনো মূল্যে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে হবে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’
হাদির ওপর হামলা ‘অশনিসংকেত’ মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল এক অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমি একটা অশনিসংকেত দেখতে পাচ্ছি, নির্বাচন বানচাল করার জন্য সেই শক্তি আবার চক্রান্ত শুরু করেছে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে আমাদের একজন প্রার্থীকে গুলি করা হয়েছিল। আজ আবার একজনকে গুলি করা হয়েছে।’
জামায়াতে ইসলামীর আমৎির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মতভিন্নতার কারণে এ ধরনের সহিংসতা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। গতকাল নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এসব কথা লেখেন। জামায়াতের আমির ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্রের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার ‘দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ’ তদন্তও দাবি করেন।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অন্য আরেকটি পোস্টে জামায়াতের আমির লেখেন, ‘ওসমান হাদীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে, সমাজের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের হাতে প্রচুর অস্ত্র রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করা নির্বাচন কমিশনের প্রধানতম দায়িত্ব। যদি এ কাজে কোনো ধরনের শিথিলতা প্রদর্শিত হয়, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচনের বুলি একেবারেই ফাঁকা বলে প্রমাণিত হবে।’
ওসমান হাদির ওপর হামলা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার ওপর সরাসরি আঘাত করেছে বলে মন্তব্য করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গতকাল দেওয়া এক বিবৃতিতে এনসিপি বলেছে, ‘এই হামলা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও নির্বাচনী পরিবেশের ভঙ্গুরতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয়। বিশেষভাবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, শরিফ ওসমান হাদি হামলার আগে হুমকির কথা প্রকাশ্যে জানানোর পরও তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।’
এ ঘটনাকে ‘নির্বাচনের জন্য অশনিসংকেত’ আখ্যা দিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটির যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা বারবার বলে আসছি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনুন। সন্ত্রাসীদের দমনে কঠোর হন। কারণ তারা আসন্ন নির্বাচনকে ব্যাহত করতে চাইবে। পতিত ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় সরকারের দুর্বলতা সুস্পষ্ট।’
এনসিপি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিকে নিয়ে সম্প্রতি গঠিত তিন দলীয় মোর্চা ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’ নেতারা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, তফসিল ঘোষণার পরপরই ফ্যাসিবাদের দোসরেরা নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনে হামলা ও সন্ত্রাস কোনো সভ্য সমাজে বরদাশতযোগ্য নয়।
এ ছাড়াও ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির একাংশ, বাংলাদেশ জাসদ, গণসংহতি আন্দোলনসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন দলগুলোর নেতারা।
হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে বক্তব্য-বিবৃতি ছাড়াও রাজপথে কর্মসূচি পালন করেছে জামায়াত, এনসিপিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। বিএনপির পক্ষ থেকেও আজ শনিবার সারা দেশে প্রতিবাদ মিছিলের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
গতকাল রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতারা। জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা বায়তুল মোকাররম এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে। জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে দৈনিক বাংলা মোড় পর্যন্ত মিছিল করে ইসলামী ছাত্রশিবির।