আদাবরে বাসে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাকালে যুবক গ্রেপ্তার

রাজধানীর আদাবরে একটি স্টাফ বাসে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাকালে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর ৪টার দিকে আদাবর থানাধীন সুনিবিড় হাউজিং নবদিগন্ত আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বেড়িবাঁধ সড়কে একটি স্টাফ বাসে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাকালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃত ওই যুবকের নাম মো. আমিনুর রহমান ওরফে আমিন (২৬)। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে পেট্রোল ভর্তি একটি প্লাস্টিকের বোতল উদ্ধার করা হয়।
বুধবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়ে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, আমিনুরসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজন মোটরসাইকেলে করে এসে বাসে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি দেখে ফেললে আমিনুরকে আটক করে মারধর শুরু করে। এ সময় তার সহযোগীরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে আদাবর থানা টহল পুলিশ সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে নিউরো সাইন্স হাসপাতালে রেফার করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আমিনুরকে একই দিন সকাল ১১টায় থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।
এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।