‘মার্চ ফর ইনসাফ’ চালিয়ে যাবে ইনকিলাব মঞ্চ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে আগের ঘোষণা অনুযায়ী ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি পালন করছে তাঁর সংগঠন। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) ছিল এ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সমবেত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়।
এ সময় নেতা-কর্মীরা ‘তুমি কে আমি কে—হাদি, হাদি’, ‘আমার ভাই মরল কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘ঢাকা না দিল্লি—ঢাকা, ঢাকা’, ‘আমরা সবাই হাদি হব, গুলির মুখে কথা কবো’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে হাদি হত্যার বিচার দাবি করেন। তাঁরা জানান, ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মার্চ ফর ইনসাফ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন তাঁরা। এরপর পরবর্তী কর্মসূচি জানানো হবে।
ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা এদিন ট্রাকে করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন। শাহবাগ থেকে ধানমন্ডি-জিগাতলা, শংকর বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড (আল্লাহ করিম মসজিদ), পল্লবী ও মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর অতিক্রম করে উত্তরার বিএনএস সেন্টারে গিয়ে শেষ হয় দিনের কর্মসূচি।
এ সময় নেতারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার পর দীর্ঘ সময় পার হয়েছে। এখনো মূল খুনিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি প্রশাসন। এটা চরম ব্যর্থতা। তাঁরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত না হবে এবং প্রকৃত খুনিরা আইনের আওতায় না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথের আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে সরকার পতনের ডাক দেওয়া হবে।
শরিফ ওসমান হাদি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে প্রচারে নেমেছিলেন। গত ১২ ডিসেম্বর পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি মারা যান।