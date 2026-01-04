হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‘মার্চ ফর ইনসাফ’ চালিয়ে যাবে ইনকিলাব মঞ্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি সফল করতে আজ শাহবাগ মোড়ে জড়ো হন ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা। ছবি: ফোকাস বাংলা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে আগের ঘোষণা অনুযায়ী ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি পালন করছে তাঁর সংগঠন। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) ছিল এ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সমবেত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

এ সময় নেতা-কর্মীরা ‘তুমি কে আমি কে—হাদি, হাদি’, ‘আমার ভাই মরল কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘ঢাকা না দিল্লি—ঢাকা, ঢাকা’, ‘আমরা সবাই হাদি হব, গুলির মুখে কথা কবো’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে হাদি হত্যার বিচার দাবি করেন। তাঁরা জানান, ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মার্চ ফর ইনসাফ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন তাঁরা। এরপর পরবর্তী কর্মসূচি জানানো হবে।

ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা এদিন ট্রাকে করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন। শাহবাগ থেকে ধানমন্ডি-জিগাতলা, শংকর বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড (আল্লাহ করিম মসজিদ), পল্লবী ও মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর অতিক্রম করে উত্তরার বিএনএস সেন্টারে গিয়ে শেষ হয় দিনের কর্মসূচি।

এ সময় নেতারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার পর দীর্ঘ সময় পার হয়েছে। এখনো মূল খুনিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি প্রশাসন। এটা চরম ব্যর্থতা। তাঁরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত না হবে এবং প্রকৃত খুনিরা আইনের আওতায় না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথের আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে সরকার পতনের ডাক দেওয়া হবে।

শরিফ ওসমান হাদি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে প্রচারে নেমেছিলেন। গত ১২ ডিসেম্বর পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি মারা যান।

সম্পর্কিত

মাদুরোর মুক্তির দাবিতে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাওয়ের ডাক গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের

জীবন বাঁচাতে ডোবায় ঝাঁপ দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি খোকনের

উড়ালসড়কে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ১

বসুন্ধরায় আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

শীতের সকালে গুলশানের মাদ্রাসায় নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ও সচিবালয় এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

বিএনপির প্রার্থী শরীফুল আলমের সম্পদের পরিমাণ ৩২ কোটি, মামলা রয়েছে ৭৩টি

পেঁপে ভাজি খাইয়ে অজ্ঞান করে বাসায় চুরি, রাজধানীতে গৃহকর্মীসহ গ্রেপ্তার ২

মোবাইল ব্যবসায়ীদের লাঠিপেটা করে সড়ক থেকে সরিয়ে দিল পুলিশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা