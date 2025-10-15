হোম > সারা দেশ > ঢাকা

২৩ ঘণ্টা পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি ‎রূপনগরের রাসায়নিক গুদামের আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মিরপুরের রূপনগরের রাসায়নিক গুদাম থেকে আজ বুধবার সকালেও ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা‎

‎রাজধানীর মিরপুর রূপনগরের শিয়ালবাড়িতে রাসায়নিকের গুদামের আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আগুন লাগার ২৩ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও গুদামটি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলের পাশে নিখোঁজ স্বজনের খোঁজে আসা অসংখ্য মানুষ আহাজারি করছে।

আজ ‎বুধবার সকালে রূপনগরে ৩ নম্বর রোডে ঘটনাস্থলে এই দৃশ্য দেখা যায়।

‎গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আলম ট্রেডার্স নামের একটি রাসায়নিক গুদাম ও পাশের একটি পোশাক কারখানায় আগুন লাগে। এতে ১৬ জনের প্রাণহানির কথা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও কয়েকজন। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট। সন্ধ্যায় পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস।

তবে ২৩ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনো পাশের রাসায়নিকের গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। সকাল ১০টার দিকেও এই গুদাম থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করায় ক্লান্ত ফায়ার সার্ভিসের অনেক কর্মীকে বিশ্রাম নিতে দেখা গেছে।

রাসায়নিকের গুদামে লাগা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হওয়ায় দুর্ঘটনাস্থল দেখতে সকালেও উৎসুক জনতা ভিড় করে। পাশাপাশি নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে স্বজনদেরও সেখানে ভিড় করতে দেখা যায়। স্বজনদের খোঁজ না পেয়ে অনেকে আহাজারি করছেন।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাসায়নিকের গুদাম থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে। গুদামে থাকা দাহ্য পদার্থ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত ধোঁয়া উঠবে।

