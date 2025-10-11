প্রধান বিচারপতির বাসভবন ও সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা

প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, সুপ্রিম কোর্ট ফটকসহ রাজধানীর কয়েকটি স্থানে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধে ফের গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ শনিবার জারি করা নতুন গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রোববার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, জাজেস কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট, মাজার গেট, জামে মসজিদ গেট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২-এর প্রবেশ গেট এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের সামনে সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
বিভিন্ন সংগঠনের ধারাবাহিক আন্দোলনের কারণে পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। এর আগে গত ১৩ মার্চ, ১০ মে, ৯ জুন, ৮ জুলাই ও ৪ সেপ্টেম্বর একই সিদ্ধান্ত জানিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি দেয় ডিএমপি।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ২৯ ধারায় বলা হয়েছে, জনশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে পুলিশ কমিশনার লিখিত আদেশে যেকোনো সমাবেশ বা মিছিল নিষিদ্ধ করতে পারেন। তবে সরকারের অনুমোদন ছাড়া এমন নিষেধাজ্ঞা ৩০ দিনের বেশি বলবৎ রাখা যায় না। ফলে দফায় দফায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে এসব এলাকায় নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখছে পুলিশ।
নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই গত ২৭ আগস্ট শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভ করেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা মিছিল নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ‘যমুনা’র দিকে অগ্রসর হলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল মোড়ে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় লাঠিপেটা, জলকামান ও টিয়ার গ্যাস ছুড়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও পুলিশ সদস্য আহত হন।