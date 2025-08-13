মাদারীপুর আ.লীগের সহসভাপতি খোকন ব্যাপারী গ্রেপ্তার

মাদারীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা মো. খায়রুল আলম খোকন ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার কালকিনি পৌর এলাকার ঠেঙ্গামারা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মো. খায়রুল আলম মাদারীপুর জেলা ও কালকিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ নেতা খায়রুল আলম খোকন ব্যাপারী কিছুদিন আত্মগোপনে থাকেন। এরপরে নিজ বাড়িতে অবস্থান করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি খায়রুল আলম খোকন ব্যাপারীকে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে।