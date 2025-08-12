হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নদী থেকে বালু উত্তোলন নিয়ে বিএনপি-যুবদল সংঘর্ষ, আহত ২০

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

নিকলীতে উপজেলা সদরের নতুন বাজার এলাকায় বিএনপি-যুবদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের নিকলীতে নদী থেকে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা সদরের নতুন বাজার এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। আহত ব্যক্তিরা নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বাজিতপুরের জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল সোমবার নদী থেকে বালু উত্তোলনে যুবদল নেতা সোহেল রানাকে বাধা দিতে গিয়ে বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিনের ছেলে সাধু সোহেল হামলার শিকার হন। এর জেরে আজ সোহেল ও গিয়াস উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে উপজেলা সদরে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের ২০ জন আহত হন।

নিকলী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রতীক দত্ত জানান, নিকলী উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আজহারুল ইসলাম সোহেলের অভিযোগের ভিত্তিতে গত রোববার রাত ৮টায় ঘোড়াউত্রা নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বালু উত্তোলনকালে ড্রেজারসহ মো. রিপন মিয়া নামের একজনকে আটক করে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

প্রতীক দত্ত আরও জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়েছেন।

সংঘর্ষের বিষয়ে কথা বলার জন্য গিয়াস উদ্দিন ও সোহেলের মোবাইলে কল করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। 

তবে নিকলী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হেলিম তালুকদারের বক্তব্য, বালু উত্তোলন নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষের বিষয়ে তিনি জানেন না। 

নিকলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আরিফ উদ্দিন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

