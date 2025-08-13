হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় ব্যবসায়ী নিহত

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর কালুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আমজাদ সরকারের স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলায় পিকআপ ভ্যানচাপায় আমজাদ সরকার (৫০) নামের এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বোয়ালিয়া মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আমজাদ সরদার পাংশা উপজেলার গুদিবাড়ী গ্রামের ফটিক সরদারের ছেলে।

স্থানীয়দের বরাতে পাংশা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদ হোসেন বলেন, আমজাদ সরদার ভ্যান নিয়ে পাংশা থেকে কালুখালী উপজেলার সোনাপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বোয়ালিয়া মোড় এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ঘটনার পরপরই পিকআপ ভ্যান নিয়ে চালক পালিয়ে যান। তাঁকে আটকের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে নিহত ব্যক্তির পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা