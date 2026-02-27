মিরপুরে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, দুই থানার দ্বন্দ্বে লাশ পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা

রাজধানীর মিরপুর বেড়িবাঁধ সড়কে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় আমিনুল ইসলাম ওরফে সুমন (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। পরে তুরাগ ও আশুলিয়া থানার সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্বে সড়কে লাশ পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা ধরে।
গাবতলী টু ধউরের মিরপুর বেড়িবাঁধ রোডের উত্তরা আঞ্চলিক পুলিশ লাইনসের সামনে আজ শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই মোটরসাইকেলচালক হলেন পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ইন্দ্রকুল গ্রামের মাওলানা আব্দুর সাত্তারের ছেলে। তিনি গাজীপুরের টঙ্গীর চেরাগ আলী এলাকায় থাকতেন।
অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় ভুক্তভোগী আমিনুল ইসলামের মাথাসহ শরীরে রক্তাক্ত জখম হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় কোনো গাড়ি বা চালককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
তৌহিদুল ইসলাম নামের এক পথচারী জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়ে দীর্ঘক্ষণ সড়কে পড়ে ছিলেন।
খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, পথচারীরা প্রথমে তুরাগ থানা-পুলিশে খবর দেন। পরে থানা-পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার না করে ঘটনা আশুলিয়া থানা এলাকায় বলে জানায়। সে সঙ্গে আশুলিয়া থানা-পুলিশকে জানায়। পরে আশুলিয়া থানা-পুলিশ এসে জানায়, দুর্ঘটনাটি তুরাগ থানা এলাকায় ঘটেছে। অতঃপর সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্ব শেষে সোয়া ৪টার দিকে তুরাগ থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে ডিএমপির তুরাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনাটি আমাদের থানা এলাকায় হয়েছে। সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
ঘটনাস্থলে থাকা একই থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকুর রহমান বলেন, নিহত ব্যক্তির স্বজনদের বিনা ময়নাতদন্তে লাশ দাফনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ টঙ্গী মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে তাঁরা ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে লাশ নিয়ে যান। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
তবে দুই থানা-পুলিশের সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্বের বিষয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করেননি।