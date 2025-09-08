কুমিল্লায় মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে এক ব্যক্তির আনাগোনা

কুমিল্লা নগরীর কালিয়াজুরীর পিটিআই মাঠসংলগ্ন ‘নীলি কটেজ’ নামের একটি তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে মা-মেয়ের দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। এটি হত্যা নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু, তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রোববার সকাল ৮টা ৮ মিনিটে মাথায় টুপি ও পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা এক অজ্ঞাত ব্যক্তি ওই বাসায় প্রবেশ করেন। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, তাঁকে বেলা ১১টা ২২ মিনিটে একবার বাসা থেকে বের হতে দেখা যায়, তবে ১২ মিনিট পরই তিনি আবার প্রবেশ করেন। এরপর বেলা ১টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত তাঁকে আর বের হতে দেখা যায়নি।
নিহতের বড় ছেলে, যিনি ঢাকায় আইনজীবী হিসেবে কর্মরত, রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাসায় ফিরে দরজা খোলা দেখতে পান। তিনি ঘরে ঢুকে তাঁর মা তাহমিনা বেগম (৫০) ও ছোট বোন সুমাইয়া আফরিনকে (রিকিং) খাটে শুয়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কোনো নড়াচড়া দেখতে না পেয়ে ছোট ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর ভাই কুমিল্লা ইপিজেড থেকে ফেরার পর দুজন মিলে কাছে গিয়ে দেখেন, তাঁরা দুজনেই মৃত।
নিহত তাহমিনা বেগম উত্তর কালিয়াজুরী কুরেরপাড় এলাকার মৃত শামসুল হকের মেয়ে। তাঁর মেয়ে সুমাইয়া আফরিন (রিকিং) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ালেখা করছিলেন। তাঁদের পরিবারটি চার বছর আগে এই ফ্ল্যাটে ভাড়া এসেছিল। তাঁদের পরিবারের প্রধান, সাবেক হিসাবরক্ষক নুরুল ইসলাম গত বছর মারা যান।
নীলি কটেজ নামক বাড়ির মালিক আমিরুল ইসলাম রানা জানান, নিহতদের পরিবার আদালতের সাবেক হিসাবরক্ষক মরহুম নুরুল ইসলামের। চার বছর আগে তিনি নীলি কটেজে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। তিনি গত বছর মারা যান। বর্তমানে স্ত্রী, দুই ছেলে, তাঁদের স্ত্রী এবং এক মেয়ে ওই বাসায় থাকতেন। ঘটনার দিন দুই ছেলে ও তাঁদের স্ত্রী বাইরে ছিলেন। রাতে তাঁরা বাসায় ফিরে মা ও বোনের মরদেহ দেখতে পান।
কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, ‘এটি একটি রহস্যজনক ঘটনা। আমরা সিসিটিভি ফুটেজসহ সব আলামত সংগ্রহ করেছি। এটি হত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে জানা যাবে। তদন্ত চলছে।’
প্রতিবেশীরা ধারণা করছেন, সিসিটিভিতে যাকে দেখা গেছে, তিনি পরিবারের পরিচিত একজন কবিরাজ হতে পারেন, যিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত সঠিক তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।