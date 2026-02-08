জামায়াতের লোকজন বোরকা পরে কেন্দ্রে যাবে: মঞ্জুরুল

ভোটের দিন জামায়াতের লোকজন বোরকা পরে কেন্দ্রে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রার্থিতা বাতিল হওয়া কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। তিনি বলেন, ‘জামায়াত একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকার ছিল। তাদের সঙ্গে এখন এনসিপি মিলেছে, এদের নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। আপনারা ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয় নিশ্চিত করবেন। শক্ত পোলিং এজেন্ট নির্ধারণ করবেন, জামায়াতের লোকজন বোরকা পরে কেন্দ্রে চলে যাবে। আপনারা সচেতন থাকবেন।’
আজ রোববার কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নের নিউমার্কেট এলাকায় গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের পক্ষে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী বলেন, ‘আমাকে যদি আপনারা ভালোবেসে থাকেন, তাহলে আগামী ১২ তারিখ জসিম উদ্দিনকে ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। এ বিজয়ের মালা আমাদের গলায়, আপনাদের গলায়, জনাব তারেক রহমানের গলায় পরবে।’
এ সময় গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন, উপজেলা বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন পাঠান ভুলু, উত্তর জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সুফিয়া বেগম, বিএনপি নেতা সফিউল আলম চৌধুরী, নাছির উদ্দিন, জাহাঙ্গীর মেম্বার, খাইরুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।