হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লায় সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, যুবক আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি

লিসা মনি। ছবি : সংগৃহীত

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় একটি পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাংক থেকে লিসা মনি (৭) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের মোচাগড়া মধ্যপাড়ার পিপিয়াপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় রাসেল মিয়া (২২) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

নিহত লিসা মনি মোচাগড়া গ্রামের মো. শরীফ মিয়ার মেয়ে। আটক রাসেল মিয়া একই গ্রামের রবি আলমের ছেলে।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, আজ ভোরে লিসার মা তানিয়া আক্তার মেয়েকে স্থানীয় মসজিদের মক্তবে রেখে বাজারে যান। বাজার থেকে ফিরে তিনি মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে আশপাশে খুঁজতে শুরু করেন। একপর্যায়ে স্থানীয় দুই শিশু জানায়, তারা দেখেছে যে রাসেল লিসাকে সেপটিক ট্যাংকের দিকে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় রাসেলকে আটক করে স্থানীয়রা। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এলাকাবাসী জানায়, রাসেল মাদকাসক্ত। সেপটিক ট্যাংকের আশপাশে প্রায়ই নেশার আসর বসান তিনি।

মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান জামিল খান বলেন, লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। শিশুটি কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে কি না—ময়নাতদন্ত ও মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। সন্দেহভাজন যুবককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় গুলি ও পায়ের রগ কেটে সাবেক ইউপি সদস্যসহ ২ জনকে হত্যা

কুমিল্লায় গর্তের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে দুই ইউপি সদস্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় কৃষক নিহত

দাউদকান্দিতে যুবদল নেতার দুই পা থেঁতলে দিল দুর্বৃত্তরা

ময়লা ফেলাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সংঘর্ষে অন্তঃসত্ত্বা নারী নিহত

বিজিবির অভিযান: বিপুল মাদক ও চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ১

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম: অটোরিকশার দখলে মহাসড়ক

কুমিল্লায় বাস-মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে আগুন, শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর নিক্ষেপ, কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা