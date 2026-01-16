কুমিল্লায় সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, যুবক আটক

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় একটি পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাংক থেকে লিসা মনি (৭) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের মোচাগড়া মধ্যপাড়ার পিপিয়াপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় রাসেল মিয়া (২২) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
নিহত লিসা মনি মোচাগড়া গ্রামের মো. শরীফ মিয়ার মেয়ে। আটক রাসেল মিয়া একই গ্রামের রবি আলমের ছেলে।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, আজ ভোরে লিসার মা তানিয়া আক্তার মেয়েকে স্থানীয় মসজিদের মক্তবে রেখে বাজারে যান। বাজার থেকে ফিরে তিনি মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে আশপাশে খুঁজতে শুরু করেন। একপর্যায়ে স্থানীয় দুই শিশু জানায়, তারা দেখেছে যে রাসেল লিসাকে সেপটিক ট্যাংকের দিকে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় রাসেলকে আটক করে স্থানীয়রা। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এলাকাবাসী জানায়, রাসেল মাদকাসক্ত। সেপটিক ট্যাংকের আশপাশে প্রায়ই নেশার আসর বসান তিনি।
মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান জামিল খান বলেন, লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। শিশুটি কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে কি না—ময়নাতদন্ত ও মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। সন্দেহভাজন যুবককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।