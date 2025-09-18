হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

হোমনা বাজারের ব্যস্ততম সড়কে ড্রেনের স্ল্যাব ভাঙা: দুর্ঘটনা ও দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ জনজীবন

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে স্থানীয়রা গর্তের মধ্যে কয়েকটি বাঁশ ঢুকিয়ে রেখেছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার হোমনা উপজেলা সদরের ব্যস্ততম হোমনা বাজারে ড্রেনের স্ল্যাব ভেঙে যাওয়ায় পথচারীরা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে স্ল্যাব ভাঙা থাকায় ড্রেনের ময়লা-আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা।

হোমনা বাজারের কাশীনাথ সাহার চায়ের দোকানের সামনের এই রাস্তা অত্যন্ত ব্যস্ত। ভাঙা স্ল্যাবের কারণে প্রায়ই হেঁটে চলাচলকারী মানুষ ড্রেনের গর্তে পড়ে আহত হচ্ছে। শুধু মানুষ নয়, সিএনজি ও অটোরিকশার মতো ছোট যানবাহনও প্রায়ই এই গর্তে আটকে যায়।

স্থানীয় ব্যবসায়ী হযরত আলী জানান, এই গর্তের কারণে অনেক পথচারী পড়ে গিয়ে আঘাত পাচ্ছে। আরেক ব্যবসায়ী কাশীনাথ সাহা বলেন, ‘গর্ত থেকে আসা দুর্গন্ধে আমাদের মতো আশপাশের ব্যবসায়ীরা এবং পথচারীরা খুব কষ্ট পাচ্ছি।’

সরেজমিনে দেখা গেছে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে স্থানীয়রা গর্তের মধ্যে কয়েকটি বাঁশ ঢুকিয়ে রেখেছেন। তবে লোকজন সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলায় ড্রেনটি প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং পানি সরছে না।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক আহমেদ মোফাচ্ছের বলেন, ‘জনস্বার্থে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।’

