কুমিল্লায় বিজিবির অভিযানে ভারতীয় পোশাক জব্দ

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 

জব্দ করা মালামাল। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে ১ কোটি ১৫ লাখ ৫১ হাজার টাকার অবৈধ ভারতীয় পোশাক ও মোবাইল ডিসপ্লে জব্দ করেছে বিজিবি।

রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি জানান কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, রোববার (১৯ অক্টোবর) ভোর রাতে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন নিজস্ব দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধসহ আন্তসীমান্ত অপরাধ দমনে অভিযান পরিচালনা করে। নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে ভোরে পৃথক দুটি অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য আটক করা হয়।

প্রথম অভিযানটি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শিবেরবাজার বিওপির আওতাধীন সীমান্ত এলাকায়। দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় আদর্শ সদর উপজেলার বিবিরবাজার বিওপির আওতাধীন কটকবাজার পোস্টে। দুটি বিশেষ টহল দল সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোয় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালায়।

এ সময় সীমান্তের আট কিলোমিটার অভ্যন্তরে বুড়িচং ও পাঁচথুবি নামক স্থানে মালিকবিহীন অবস্থায় ৩২৩টি ভারতীয় শাড়ি, ১৮০টি শাল, ১ হাজার ৭১৪টি মোবাইল ডিসপ্লে জব্দ করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ১৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা।

বিজিবি জানিয়েছে, জব্দ সব মালামাল নিয়ম অনুযায়ী কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

