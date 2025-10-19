অস্ত্র নিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৪

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের সময় অবৈধ অস্ত্র প্রদর্শনের অভিযোগ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
আজ রোববার নগরীর কান্দিরপাড় এলাকায় কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শাখায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন মোস্তাফিজুর রহমান, অনয় দেবনাথ, মো. মাহিন ও মো. রিজভী। তারা নগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, দুপুরের দিকে কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী জিসান ও ফাহাদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তানভীন ও সিফাতের কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
পরে সিফাতের বহিরাগত বন্ধুরা এসে সংঘর্ষে অংশ নেন। সংঘর্ষের সময় ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শনের অভিযোগ উঠেছে। এ সময় চারজন আহত হন। সংঘর্ষের পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করে। এর আগে সংঘর্ষের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ জানিয়েছে, সংঘর্ষে ব্যবহৃত অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শনের ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনাটির সঙ্গে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা জড়িত থাকতে পারে।
এ বিষয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আবুল বাসার ভূঁইয়া বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের কেউ কলেজের নিয়মিত শিক্ষার্থী নয় বলে জানা গেছে, তবে কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হবে।
কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, নবীনবরণ অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে সংশ্লিষ্টরা পালিয়ে যায়। পরে অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করা হয়েছে। সংঘর্ষে কারা কারা জড়িত ছিল, তা শনাক্তে পুলিশি অভিযান চলছে।