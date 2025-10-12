প্রায় অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন ভারতীয় চোরাচালানের পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান রোববার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিজিবি জানায়, শনিবার দিবাগত রাত থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত ব্যাটালিয়নের অধীন কুমিল্লা জেলার শশীদল, সালদানদী ও সংকুচাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা, খাদলা ও মাদলা সীমান্ত এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।
বিজিবি সূত্র মতে, এসব অভিযানে ৪৪ লাখ ৮০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় কসমেটিকস, অটোর পার্টস, বাসমতি চাল, ফুসকা, মেহেদি, শাড়ি এবং একটি গরু জব্দ করা হয়েছে।
আটক করা চোরাচালান পণ্য আইনি প্রক্রিয়া শেষে কুমিল্লা ও আখাউড়া কাস্টমস কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছে।