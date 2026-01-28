হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, আহত ২

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা বরুড়া থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে বরুড়া উপজেলার আগানগর ইউনিয়নের মির্জানগর গ্রামে এই সংঘর্ষ ঘটে। নিহত ব্যক্তি ওই গ্রামের বাসিন্দা চাঁন মিয়ার ছেলে মো. রবিউল (৪৫)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে একই গ্রামের জয়নাল ডাক্তারের ছেলে কবিরের সঙ্গে রবিউলের জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। পূর্ববিরোধের জেরে আজ দুপুরে রবিউলের নিজ বাড়ি ও শফিকের চায়ের দোকানের সামনের এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে রবিউল গুরুতর আহত হন। এ সময় আরও দুজন আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রবিউলকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, সংঘর্ষে জড়িত উভয় পক্ষই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বরুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন এবং আরও দুজন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

ওসি আরও জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

সম্পর্কিত

শুক্রবার কুমিল্লায় আসছেন জামায়াতের আমির, নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস

কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

‘সবার আগে বাংলাদেশ’ বলে বিদেশি নাগরিকদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে: আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

ফুলবাগান ও ফুটপাত নষ্ট করে কুমিল্লা কারাগারের নতুন প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ রাখার দাবি

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

আমরা মানুষকে জবান দিচ্ছি, চেষ্টা করব সেটা রাখার জন্য: চৌদ্দগ্রামে তারেক রহমান

কুবির নারী শিক্ষার্থীকে বাসে হেনস্তার অভিযোগ, আটক ৫

একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা