একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

চৌদ্দগ্রামের ধোড়করা হাইস্কুল মাঠে জামায়াত প্রার্থীর জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ হবে—আমরা আবারও ফ্যাসিবাদে ফিরে যাব নাকি একটি অন্ধকার দেশে পরিণত হব নাকি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করব।’

সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বিএনপির নাম উল্লেখ না করে বলেন, একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় আসতে চায়। তারা আবারও বাংলাদেশ বিক্রি করে দিতে চায়। এ দেশের মানুষ, চার কোটি যুবক তা হতে দেবে না।

আজ শুক্রবার কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের চিওড়া ইউনিয়নের ধোড়করা হাইস্কুল মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তাহের বলেন, ‘আপনারা জানেন, আমরা ১০ দলীয় জোট গঠন করেছি। এই দলে সমস্ত ইসলামি দল আছে। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি রয়েছে জুলাই যোদ্ধাদের দল এনসিপি। ১২ ফেব্রুয়ারি জনগণের সমর্থন নিয়ে এই জোট সরকার গঠন করবে।’

জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘স্বৈরাচারের পতনের পর গত দুই বছরে এই দেশে কারা চাঁদাবাজি করে আসছে, তা মানুষ জানে। সাধারণ মানুষ আমাদের বলে, আগে ১০ টাকা চাঁদা দিলে এখন ২০ টাকা দিতে হয়। এই চাঁদার শিকার হচ্ছে এই দেশের রিকশাওয়ালা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ।’

জামায়াতের নায়েবে আমির আরও বলেন, বিএনপি ফ্যামিলি কার্ড দেখিয়ে জনসভায় আগত মানুষ থেকে জানতে চায়, কার্ডটি আসল না নকল। প্রতিউত্তরে সাধারণ মানুষ বলেন, এসব কার্ড ভুয়া।

তাহের আরও বলেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনকে এসব কার্ড নিয়ে কথা বলেছিলাম, তারা বলে, এগুলো বেআইনি।’ তিনি প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন, এখন থেকে এসব কার্ড যারা ব্যবহার করেন, তাঁদের যেন আইনের আওতায় আনা হয়।

মহি উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া নঈমের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম সোহেল, উপজেলা জামায়াতের আমির মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সাবেক আমির ভিপি শাহাবুদ্দিন, শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, যুবশক্তির যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান, উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মো. শাহজালাল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মজিবুর রহমান, আবুল কাসেম, ইকবাল হোসেন মজুমদার প্রমুখ।

