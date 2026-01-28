হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

শুক্রবার কুমিল্লায় আসছেন জামায়াতের আমির, নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ৩০ জানুয়ারি (শুক্রবার) কুমিল্লা সফরে আসছেন। তাঁর এই সফরকে ঘিরে কুমিল্লা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন, জনসভা সফল করতে সাংগঠনিক, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলাসহ সব ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ঘোষিত সফরসূচি অনুযায়ী, ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় কুমিল্লা টাউন হল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। আয়োজকদের আশা, এ জনসভায় কুমিল্লা মহানগরসহ আশপাশের বিভিন্ন উপজেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি ঘটতে পারে।

এই উপলক্ষে আজ বুধবার দুপুরে নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে কুমিল্লা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেন কুমিল্লা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমির এবং কুমিল্লা-০৬ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। তিনি বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর আমিরের আগমনকে কেন্দ্র করে জনসভা সফল করতে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, কুমিল্লাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই জনসভা একটি ঐতিহাসিক সমাবেশে রূপ নেবে।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, কুমিল্লা সফরের অংশ হিসেবে পরদিন ৩১ জানুয়ারি জামায়াতের আমির কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় আরেকটি জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরাসদস্য ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আমির মোহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরাসদস্য ও কুমিল্লা উত্তর জেলা আমির অধ্যাপক আব্দুল মতিন, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরাসদস্য ও কুমিল্লা মহানগরীর নায়েবে আমির মো. মোছলেহ উদ্দিন, কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মু. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ কুমিল্লা মহানগর সভাপতি মাওলানা সুলাইমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি কামরুজ্জামান সোহেল, কাউন্সিল সদস্য মোশাররফ হোসাইন, মহানগর জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য আমির হোসাইন ফরায়েজী, ভিপি মজিবুর রহমান এবং ছাত্রশিবির কুমিল্লা মহানগর সেক্রেটারি নাজমুল হাসান পঞ্চায়েতসহ অন্যান্য নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আসন্ন জনসভায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ কুমিল্লার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। নেতারা জানান, দেড় বছর ধরে তিনি কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের চাহিদা, সমস্যা ও প্রত্যাশা সরাসরি শুনেছেন। এসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কুমিল্লা শহরের সার্বিক উন্নয়নের একটি বাস্তবভিত্তিক নকশা উপস্থাপন করা হবে।

নেতারা আরও বলেন, কুমিল্লা টাউন হল মাঠে লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই জনসভা কুমিল্লার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। একজন সৎ, যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্ব কুমিল্লাকে একটি আধুনিক ও প্রথম শ্রেণির শহর হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, আহত ২

কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

‘সবার আগে বাংলাদেশ’ বলে বিদেশি নাগরিকদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে: আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

ফুলবাগান ও ফুটপাত নষ্ট করে কুমিল্লা কারাগারের নতুন প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ রাখার দাবি

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

আমরা মানুষকে জবান দিচ্ছি, চেষ্টা করব সেটা রাখার জন্য: চৌদ্দগ্রামে তারেক রহমান

কুবির নারী শিক্ষার্থীকে বাসে হেনস্তার অভিযোগ, আটক ৫

একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা