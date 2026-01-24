হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

চকরিয়ায় থানার সামনে জয় বাংলা স্লোগান, আটক ৬

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   

চকরিয়া থানা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়া থানার সামনে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে দুজন কিশোর। গতকাল শুক্রবার বিকেলে চকরিয়া থানার সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ সাজ্জাদ (১৮), শোয়াইবুল ইসলাম (২২), ওমর ফারুক (১৮) ও মোহাম্মদ মারুফ (২০)। আটকদ ব্যক্তিদের মধ্যে দুই কিশোরের নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, শুক্রবার বিকেলে একদল কিশোর-যুবক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে পৌর শহরের মগবাজার থেকে চিরিংগা সদরে দিকে যাচ্ছিলেন। অটোরিকশায় বসে তাঁরা ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিচ্ছিলেন। গাড়িটি চকরিয়া থানার সামনে গেলে স্লোগান শুনে কয়েকজন যুবক ‘ধর ধর’ বলে ওঠেন। স্লোগানের ঘটনায় থানা ও আশপাশ এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবং কয়েকজন পুলিশ অটোরিকশাটিকে ধাওয়া দিয়ে ছয়জনকে আটক করে। অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ওসি মো. মনির হোসেন বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিবেশ অশান্ত করতে অটোরিকশা নিয়ে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

