যাঁরা আগে আ.লীগ করতেন, তাঁদের ভুল নিশ্চয়ই ভেঙেছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

কক্সবাজার ও চকরিয়া প্রতিনিধি

জনসভায় বক্তব্য দেন সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ কখনোই বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি। তারা বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। যাঁরা আগে আওয়ামী লীগ করতেন, তাঁদের ভুল নিশ্চয়ই এখন ভেঙেছে। তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করবেন, এটাই প্রত্যাশা।

আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়ার দুর্গম বমুবিলছড়ি ইউনিয়নে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন। স্থানীয় শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ জনসভা হয়।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়; এটি একটি গণহত্যাকারী, ফ্যাসিবাদী ও মাফিয়া শক্তি। আওয়ামী লীগের কখনোই প্রকৃত রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না। তিনি বলেন, যাঁরা এখনো আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা স্বাধীনতাপন্থী শক্তির সঙ্গে থাকুন।

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘শেখ হাসিনা একা পালিয়ে গেলেও তাঁর সব কর্মী দেশ ছেড়ে যেতে পারেননি। সবার তো আর দিল্লি যাওয়ার সুযোগ হয়নি, শেখ হাসিনাও সবাইকে নিয়ে যেতে পারেননি। দেশে যাঁরা রয়ে গেছেন, আমাদের অনেক ভাই-বন্ধু, যাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা রাজনীতি করতেই পারেন। সেটি তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।’

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে রাজনীতি করতে চায়। তারা ধর্মের উসিলায় রাজনীতি করছে। ধর্মের বাহানায় কেউ কেউ জান্নাতের বরাদ্দ দিচ্ছে। এতে যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়।’

বমুবিলছড়ি ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত সভায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোবারক আলী ও বমুবিলছড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মতলব প্রমুখ।

