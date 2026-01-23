জান্নাতের কথা বলে তারা মানুষের ইমান নষ্ট করছে: সালাহউদ্দিন

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, যারা দেশ নিয়ে পরিকল্পনা না দিয়ে শুধুই জান্নাতের কথা বলে তারা মানুষের ইমান নষ্ট করছে। তাদের ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। আজ শুক্রবার কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার বরইতলীতে এক নির্বাচনী পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের উৎপাদিত পণ্যের গায়ে লেখা থাকে মেইড ইন বাংলাদেশ, তেমনি আওয়ামী লীগ হলো মেইড ইন ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার মাল ইন্ডিয়ায় রপ্তানি হয়ে গেছে, এখন দেশে নতুন করে পাকিস্তানি মাল আসবে নাকি?
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ একসময় রাজনৈতিক দল ছিল, এখন মাফিয়া পার্টি। এটা বাংলাদেশের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এমন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে যে, দেশে আর কোনো দিন ফ্যাসিবাদ ফিরবে না।
বিএনপির এই নেতা বলেন, গরিব মানুষ ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে। কৃষকের মেরুদণ্ড শক্তশালী হলে জাতির মেরুদণ্ড শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উন্নয়নের পক্ষের দল বিএনপি।
এর আগে সকালে সালাহউদ্দিন আহমদ পেকুয়া উপজেলার মগনামায় গণসংযোগ দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু করেন। এ ছাড়া চকরিয়ার সুরাজপুর-মানিপুর, কাকারা, লক্ষ্যারচরসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি।