দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ‘ভারতের ওড়িশার’ ১৪ জনকে পুশ ইন

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১৪ জনকে পুশ ইন করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১৪ নারী, পুরুষ ও শিশুকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার রাতে তাদের সীমান্ত দিয়ে এদেশে পুশ ইন করা হয়। পরে বিজিবির হাতে আটক হয় তারা।

ভুক্তভোগীদের মধ্যে ছয় পুরুষ, ছয় নারী এবং দুই শিশু রয়েছে।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিরা সবাই অবাঙালি মুসলমান এবং তারা ভারতের ওড়িশা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা বলে দাবি করেছে।

ভুক্তভোগীরা বিজিবিকে জানিয়েছে, দুপুরে খাবারের সময় বিএসএফ তাদের আকস্মিক ধরে নিয়ে যায় এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সব প্রয়োজনীয় নথিপত্র কেড়ে নেয়। রাত ৯টার দিকে তাদের এদেশে পুশ ইন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, বিষয়টি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করছে। আইনি প্রক্রিয়া ও তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। তারা এখনো বিজিবির হেফাজতে আছে।’

