৭৯ হাজার টাকাসহ কেন্দ্রের সামনে থেকে জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি আটক

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

কেন্দ্রের সামনে থেকে আটক জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি মো. শরীফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গায় ৭৯ হাজার টাকাসহ ভোটকেন্দ্রের সামনে থেকে ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি আটক হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নেজারত শাখার ডেপুটি কালেক্টর ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলাউদ্দীন আল আজাদ।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি মো. শরীফ পৌর এলাকার প্রভাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। স্থানীয়দের নজরে এলে তারা পুলিশকে বিষয়টি জানায়। কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা তাঁকে নগদ ৭৯ হাজার টাকাসহ আটক করে। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলাউদ্দীন আল আজাদ।

স্থানীয় বাসিন্দা পারভেজ খান বলেন, ‘জামায়াত নেতা শরীফ ভোটারদের নগদ টাকা বিতরণ করছিলেন। আমরা বিষয়টি দেখেছি।’

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলাউদ্দীন আল আজাদ বলেন, ‘জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি মো. শরীফ নামে একজন নগদ ৭৯ হাজার টাকাসহ কেন্দ্রের সামনে থেকে আটক করা হয়েছে। বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

