ট্রেনের ধাক্কায় মা-মেয়ে নিহত, আহত বাবা-ছেলেসহ ৩

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা সম্পর্কে মা-মেয়ে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মৌলভীপাড়া এলাকাসংলগ্ন রেললাইনে এ দুর্ঘটনার ঘটে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
নিহতরা হলেন মাসুদা খাতুন (৪২) ও তাঁর মেয়ে সানজিদা আক্তার চুমকি (২৫)। আহতরা হলেন মাসুদার স্বামী বদিউল আলম (৬০) ও তাঁর ছেলে ইমাম হোসেন (২০) এবং চুমকির দেড় বছর বয়সী ছেলে সাফোয়ান। তাঁরা সীতাকুণ্ড পৌর সদরের মৌলভীপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয়দের বরাতে রেলওয়ে পুলিশ জানায়, আত্মীয়ের জানাজার শেষে অটোরিকশায় করে বাড়ি ফিরছিলেন বদিউল আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। অটোরিকশাটি পৌর সদরের মৌলভীপাড়া এলাকা অতিক্রমকালে রেললাইনে আটকে যায়। এ সময় ঢাকামুখী মহানগর এক্সপ্রেস চলে আসে। ট্রেনের ধাক্কায় অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ১০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় অটোরিকশায় থাকা স্বামী-স্ত্রীসহ একই পরিবারের পাঁচজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদা খাতুন ও তাঁর মেয়ে সানজিদা আক্তার চুমকিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের স্বজন আবুল হোসেন জানান, আহত তিনজন চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের অবস্থাও সংকটাপন্ন।
চমেক পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন জানান, দুর্ঘটনায় আহতদের চমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদা খাতুন ও তাঁর মেয়ে চুমকিকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় আহত অপর তিনজন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিকী জানান, রেললাইন পারাপারের সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি বিকল হয়ে রেললাইনে আটকা পড়ে। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকামুখী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেন অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে একই পরিবারের পাঁচজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরই তাঁদের উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।