আগামীর বাংলাদেশ হবে রেইনবো নেশন: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের প্যারেড মাঠে বৌদ্ধ ধর্মগুরু জ্ঞানশ্রী মহাথেরোর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটা কথা বলে গেছেন—বাংলাদেশ হবে রেইনবো নেশন। এই রেইনবো নেশনে সকলের ধর্ম থাকবে যার যার নিজের, দেশ হবে সকলের। সব রং মিলে রংধনু হয়েছে, সেই দেশকে দেখতে চেয়েছিলেন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া।’

আজ শুক্রবার চট্টগ্রাম নগরীর প্যারেড মাঠে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু ড. জ্ঞানশ্রী মহাথেরোর ‘জাতীয় অনিত্য সভা ও স্মৃতিচারণা’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু এসব কথা বলেন।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘আগামী দিনে বৈষম্য সৃষ্টির কোনো সুযোগ থাকবে না। আমরা সেটাকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুঞ্জয়ী মহীয়সী দেশনেত্রী আজ আমাদের মধ্যে আর নেই। কিন্তু ওনার চেতনা আমরা আজীবন ধারণ করব।’

তিনি বলেন, ‘আমরা লিবারেল ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি। আগামীতে আমরা সকলে মিলে একটি দেশ গড়তে চাই, যে দেশ প্রত্যেক মানুষের অধিকার হবে বাংলাদেশি হিসেবে। এটা আমরা ধারণ করে স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ দেখতে চাই।’

এর আগে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে প্রয়াতের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৩ নভেম্বর চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন বৌদ্ধগুরু ও সমাজসেবায় একুশে পদকপ্রাপ্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরো।

