সাতকানিয়ায় বিএনপি প্রার্থীর ২ কর্মীর ওপর জামায়াতের হামলার অভিযোগ

চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সাতকানিয়া পৌরসভা এলাকায় বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনের ধানের শীষের ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙাতে গিয়ে জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের হামলায় দুই বিএনপিকর্মী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে সাতকানিয়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ছমদরপাড়ার ৪ নম্বর গলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত বিএনপিকর্মীরা হলেন ছমদরপাড়া এলাকার বাসিন্দা শামসুল আলম (৬১) ও একই এলাকার মো. দেলোয়ার হোসেন (৪৫)।
বিএনপির দলীয় সূত্র জানায়, আজ দুপুরের দিকে সাতকানিয়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির তিন নেতা-কর্মী ছমদরপাড়ার ৪ নম্বর গলি এলাকায় ধানের শীষের প্রার্থীর ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙাচ্ছিলেন। এ সময় সেখানে জামায়াতের কয়েকজন কর্মী-সমর্থক এসে বাধা দেন। পরে জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরা বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করেন। এতে স্থানীয় বিএনপির দুই কর্মী আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে দলীয় লোকজন এসে আহত বিএনপিকর্মীদের উদ্ধার করে সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।
আজ বিকেলে বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন আহত বিএনপিকর্মীদের দেখতে সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান।
নাজমুল মোস্তফা আমিন বলেন, ‘ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙানোর সময় বিএনপিকর্মীদের ওপর হামলা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অন্তরায়। জামায়াতের কর্মীরাই এ হামলা করেছেন। আশা করছি, এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেবে।’
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সাতকানিয়া উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মুহাম্মদ তারেক হোছাঈন বলেন, জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরা এ ধরনের কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। সম্ভবত তাঁদের দলীয় কোন্দলের কারণে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল হক বলেন, ‘ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙানোর সময় বিএনপির কর্মীদের ওপর হামলাবিষয়ক ঘটনাটি শুনেছি। তবে এ ব্যাপারে থানায় এখনো লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পাওয়ার পর আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’