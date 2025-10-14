হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

গভীর রাতে শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাকে ঘিরে ‘মবের’ চেষ্টা, উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ছবি: সংগৃহীত

সমন্বয়ক পরিচয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সচিব ওসমান গণিকে ঘিরে ‘মবের’ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয় এবং থানায় নিয়ে আসে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ষোলোশহর রেলস্টেশনে এই ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কিছু ছাত্র সমন্বয়ক নাম দিয়ে উনাকে “মব” করার চেষ্টা করেছিল। আমরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে হেফাজতে নিই এবং থানায় নিয়ে আসি। আমরা খোঁজখবর নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাইনি। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে ওনার স্কুলশিক্ষিকা স্ত্রীর জিম্মায় ছেড়ে দিই।’

দুজন প্রত্যক্ষদর্শী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রাতে ষোলোশহর স্টেশনে ওসমান গণির সঙ্গে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কিছু ছাত্রের কথা-কাটাকাটি হয়। ওসমানের সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। ছাত্ররা নিজেদের সমন্বয়ক পরিচয় দেন। এ সময় সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়। একপর্যায়ে তাঁরা ওসমানকে ফ্যাসিস্টের দোসর বলে মব সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পরে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওসমানকে হেফাজতে নেয়।

