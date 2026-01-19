চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় র্যাব-৭-এর এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সীতাকুণ্ড থানাধীন পাহাড়ি এলাকাটিতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর র্যাবের অতিরিক্ত ফোর্স ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে অভিযান শুরু করেছে।
নিহত র্যাব কর্মকর্তা হলেন র্যাব-৭ চট্টগ্রামের ডিএডি মো. মোতালেব।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, র্যাবের ওপর হামলার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে র্যাব ও সেনাসদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ঘটনায় র্যাবের এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন (পরে মারা যান)। র্যাবের তিন সদস্যকে জিম্মি করে রেখেছে দুর্বৃত্তরা।
জানা গেছে, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে হামলার ঘটনায় র্যাব কর্মকর্তা মোতালেব গুরুতর আহত হলে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়।
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, সন্ধ্যায় আহত র্যাব কর্মকর্তা মোতালেব সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চট্টগ্রাম র্যাব ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনার পরপর জানান, আজ বিকেলে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে র্যাবের একটি টিম জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গেলে সেখানে দুর্বৃত্তরা তাদের ওপর চড়াও হয়। এ সময় তাদের অতর্কিত হামলায় এক র্যাব সদস্য গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া দুর্বৃত্তরা র্যাবের তিন সদস্যকে জিম্মি করে রেখেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও আটকে পড়া সদস্যদের উদ্ধারে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় জঙ্গল সলিমপুর দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়খেকো, ভূমিদস্যু ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত।