কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আগুন, পর্যটন জোনে আতঙ্ক

কক্সবাজার শহরের হোটেল-মোটেল জোনের কলাতলী মোড়ে অবস্থিত কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইউনিভার্সিটি ভবনের তৃতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে।
তৃতীয় তলার জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখা গেলে ব্যস্ততম ওই এলাকায় মানুষের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কক্সবাজারে এখন ভরপুর পর্যটক। এ সময়ে পর্যটন জোনের প্রবেশমুখে অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
অগ্নিকাণ্ডের খবর নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার (এডমিন) জাহাঙ্গীর সেলিম।
রাত ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানান কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক তানহারুল ইসলাম। তবে কী কারণে আগুন লেগেছে এবং ক্ষতির বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো তথ্য মেলেনি।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
এদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন লাগার কারণে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচল রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। পরে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়।